Усик поблагодарил Ломаченко за наставления перед боем с Джошуа

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Украинский боксёр Александр Усик выразил благодарность своему соотечественнику и другу Василию Ломаченко за помощь перед поединком с британцем Энтони Джошуа.
Усик поблагодарил Ломаченко за наставления перед боем с Джошуа
  • Reuters

«Ломаченко Анатолий Николаевич всегда в теме. Знаете, есть процессор, который работает, а есть человек, который его сделал. Спасибо большое ему и его семье за участие в моих поединках и в жизни. Он был у нас в тренировочном лагере. Если не мог физически, то по онлайн-связи. Перед самым боем мы с ним разговаривали по телефону и он мне давал наставления. Это напоминало, как флешку вставили в процессор и закачивали туда информацию. Он остаётся всегда в стороне, потому что не меркантильный. От всех мирских вещей, которые нам нужны, он старается быть подальше. Очень правильно к этому относится», — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик объяснил, почему не отправил в нокаут Джошуа.

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