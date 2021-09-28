Усик заявил, что болеет за киевское «Динамо»

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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, за какую футбольную команду он болеет.
Усик заявил, что болеет за киевское «Динамо»
  • © AP

«Я давно болею за киевское «Динамо». Помню, мне было лет 13. Я ещё не занимался боксом, а играл в «Таврии». Динамо приехало в Симферополь к нам и проиграло. Вы представляете мои эмоции? Я играю в «Таврии» и болею за «Динамо». Все вокруг ликуют, а я молча смотрю на всё это. Но есть такой момент: мой сын болеет за «Шахтёр». Он ещё маленький, подрастёт — передумает, поменяет клуб (смеётся). Но отлично, что у него уже есть своё мнение и то, что он любит», — сказал Усик на пресс-конференции.

Усик рассказал о том, соревнования в каких видах спорта он смотрит.

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