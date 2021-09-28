Усик: удары Джошуа на какое-то время отправляли меня к Илону Маску

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Украинский боксёр Александр Усик высказался о силе удара британца Энтони Джошуа.
Усик: удары Джошуа на какое-то время отправляли меня к Илону Маску
  • Reuters

«По поводу статистики: удары Джошуа были достаточно ощутимы. Сначала рассечение, когда мы ударились головами. И потом лёгонький удар Энтони доразбил мою бровь, которая заливала глаз кровью. Не буду скрывать, удары Джошуа на какое-то время отправляли меня к Илону Маску. Но я очень быстро возвращался. В бою зашкаливают адреналин, эмоции, поэтому всё это ты ощущаешь уже позже. Там, в ринге, ты очень сконцентрирован на своих действиях», — сказал Усик на пресс-конференции.

Также украинец поблагодарил свою команду.

«В одном из раундов (мне кажется, в третьем) я провёл хороший удар, меня это завело.. Я бросился на Энтони и начал наносить необдуманные удары. И когда я сел в углу, Юрий Иванович сказал мне: «Воу-воу, соберись, остановись и выполняй задание, которое мы нарабатывали». Я вернулся и начал выполнять те наставления, которые шли из моего угла», — добавил он.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик поделился мнением о возможном поединке с победителем трилогии между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

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