Усик изъявил желание подраться с победителем боя Фьюри — Уайлдер

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с победителем трилогии между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Есть четыре основных пояса. Сейчас у меня три. Четвёртый основной находится у Тайсона Фьюри. У него ближайший бой с Уайлдером, а у нас с Энтони матч-реванш. Разговоры об объединении поясов могут быть только после того, как определится победитель поединка Фьюри — Уайлдер, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень хотелось бы провести объединительный поединок, потому что в супервесовой категории этого не было очень давно», — сказал Усик на пресс-конференции.

Бой Фьюри — Уайлдер состоится 9 октября.

Ранее Усик ответил на вопрос о гонораре за поединок с британцем Энтони Джошуа.