Усик изъявил желание подраться с победителем боя Фьюри — Уайлдер

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Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с победителем трилогии между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
Усик изъявил желание подраться с победителем боя Фьюри — Уайлдер
  • Reuters

«Есть четыре основных пояса. Сейчас у меня три. Четвёртый основной находится у Тайсона Фьюри. У него ближайший бой с Уайлдером, а у нас с Энтони матч-реванш. Разговоры об объединении поясов могут быть только после того, как определится победитель поединка Фьюри — Уайлдер, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень хотелось бы провести объединительный поединок, потому что в супервесовой категории этого не было очень давно», — сказал Усик на пресс-конференции.

Бой Фьюри — Уайлдер состоится 9 октября.

Ранее Усик ответил на вопрос о гонораре за поединок с британцем Энтони Джошуа.

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