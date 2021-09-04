Стали известны победители чемпионата России по боксу

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Боксёры Савелий Садома, Марк Петровский, Владимир Узунян, Шарабутдин Атаев и Андрей Стоцкий выиграли золотые медали чемпионата России.
Стали известны победители чемпионата России по боксу
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В финале в весовой категории до 80 кг Садома единогласным решением судей победил Андрея Косенкова.

Атаев (до 86 кг) единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина.

Стоцкий (до 92 кг) единогласным решением судей победил Владимира Узуняна.

Петровский (свыше 92 кг) раздельным решением судей победил Ярослава Дороничева.

Худоян (до 48 кг) единогласным решением судей победил Игоря Царегородцева.

Закиров (до 51 кг) раздельным решением судей победил Василия Егорова.

Впервые соревнования проводились в 13 весовых категориях.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что Кемерово подаст заявку на проведение в 2025 году мужского чемпионата мира по боксу.

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