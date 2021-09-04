Кемерово подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу в 2025 году

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что Кемерово подаст заявку на проведение в 2025 году мужского чемпионата мира по боксу.
Кемерово подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу в 2025 году
  • РИА Новости

«Мы подготавливаем заявку на проведение мужского чемпионата мира в 2025 году», — цитирует РИА Новости Цивилёва.

Он добавил, что Кемерово планирует провести форум «Россия — спортивная держава» в 2022 году.

Мировое первенство 2019 года прошло в Екатеринбурге. В 2023 году турнир состоится в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что представительница Мексики Жанетт Закариас Сапата скончалась после нокаута, полученного во время боксёрского поединка.

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