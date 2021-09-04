Кемерово подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу в 2025 году
- РИА Новости
«Мы подготавливаем заявку на проведение мужского чемпионата мира в 2025 году», — цитирует РИА Новости Цивилёва.
Он добавил, что Кемерово планирует провести форум «Россия — спортивная держава» в 2022 году.
Мировое первенство 2019 года прошло в Екатеринбурге. В 2023 году турнир состоится в Ташкенте.
Ранее сообщалось, что представительница Мексики Жанетт Закариас Сапата скончалась после нокаута, полученного во время боксёрского поединка.