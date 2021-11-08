Нокаут от Альвареса, защита Усмана и победа Харитонова: самые запоминающиеся события выходных в мире бокса и MMA

Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Мексиканец в 11-м раунде нокаутировал Калеба Планта и завоевал недостающий пояс по версии IBF. Камару Усман защитил титул в главном бою UFC 268 против Колби Ковингтона и не позволил сопернику взять реванш. Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер в рамках того же турнира нанесли на двоих почти 500 ударов и получили бонус за лучший поединок вечера. А противостояние ветеранов Сергея Харитонова и Фабио Мальдонадо в Дубае закончилось скандалом: судья досрочно прекратил схватку, присудив победу россиянину.

Уникальный успех Альвареса

Главным событием выходных в мире бокса стало противостояние Сауля Rfytkj Альвареса (Канело) и Калеба Планта в Лас-Вегасе. Мексиканец менее чем за год прибрал к своим рукам три пояса во втором среднем весе (WBA Super, WBC, WBO), а в воскресенье имел возможность выиграть четвёртый — по версии IBF и стать абсолютным чемпионом мира.

Несмотря на то, что американец до того не потерпел ни одного поражения, Канело являлся явным фаворитом. Мало кто сомневался: он завершит поединок досрочно. Однако фавориту боя пришлось изрядно потрудиться, чтобы добиться желаемого, соперник смотрелся достойно. В первых раундах он грамотно держал дистанцию и неоднократно доставал Альвареса мощным джебом. Тот долго не мог приноровиться к манере Планта, хотя и владел небольшим преимуществом.

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Но сил у андердога хватило лишь на шесть раундов. Канело же, показав великолепную физическую готовность, только взвинтил обороты и принялся наносить Калебу всё больший урон. Теперь уже главная интрига заключалась в том, выстоит ли американец до финального гонга. Ему не хватило совсем немного. В 11-м раунде у Сауля прошёл левый боковой в висок, после которого исход боя не вызывал сомнений. Калеб умудрился встать после нокдауна, но тут же был безжалостно добит. Таким образом, мексиканец оформил 39-й нокаут в карьере. Впрочем, и без него, он уверенно вёл на карточках судей к моменту остановки — 98:92, 97:93, 96:94.

Благодаря этой победе Альварес вошёл в историю. Он стал шестым боксёром, собравшим все четыре пояса в одном дивизионе после Бернарда Хопкинса, Джермейна Тейлора, Теренса Кроуфорда, Александра Усика и Джоша Тейлора и первым сделал это в суперсреднем весе. К слову, украинец оперативно поздравил коллегу с достижением. Сам же Альварес посвятил победу Мексике и отдал дань уважения сопернику.

«Он отличный боец с большим количеством хороших навыков. Калеб хотел и дальше драться со мной, желал продолжить встречу. Ему нечего стыдиться, сегодня мы провели захватывающий поединок», — заявил спортсмен сразу после боя.

Весьма любопытно, с кем мексиканец встретится в ближайшем будущем, объединив все пояса. О желании сразиться с ним уже успели заявить сразу два россиянина: Сергей Ковалёв и Дмитрий Бивол в лице своего менеджера Вадима Корнилова.

«Рано или поздно всё придет к тому, что Канело будет пытаться собрать титулы в полутяжёлом весе. И этот бой обязательно должен состояться. Не зацикливаемся ни на чём. Мы также смотрим в сторону объединения и обсуждаем это на следующий год», — приводит слова Корнилова «Матч ТВ».

Сам Альварес подчеркнул, что не против трилогии с Геннадием Головкиным, если тот согласится перейти в его весовую категорию.

Но больше всех удивило любителей бокса признание чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана о готовности встретиться с Саулем. Впрочем, президент ведущего ММА-промоушена планеты Дана Уайт эту информацию опроверг. Также он рассказал, как поставил $ 100 тыс. на досрочную победу абсолютного чемпиона мира над Плантом. Позже функционер выложил в Instagram чек, в котором видно, что его выигрыш составил приблизительно $ 41 тыс.

Кровавая победа Гэтжи

Между тем, сам Усман в субботу в очередной раз защитил свой титул. На турнире UFC 268 он второй раз в карьере встретился с Колби Ковингтоном. Их предыдущий поединок состоялся в декабре 2019-го и закончился непростой победой Камару в заключительном раунде.

К новому противостоянию соперники подогревали интерес изо всех сил. Особенно старательно это делал претендент, который не стеснялся бить по больным местам. Так, на пресс-конференции он напомнил об отце оппонента, который в настоящий момент находится в тюрьме, обозвав его «уголовником». Нигерийский Кошмар в ответ сохранял хладнокровие, но на битве взглядов не сдержался и едва не сошёлся с соотечественником в рукопашной.

В результате непримиримые конкуренты выдали достаточно яркий поединок. Вопреки прогнозам Ковингтону не удалось частить с тейкдаунами. Чемпион достаточно уверенно контролировал проходы в ноги. Зато оба смело действовали в стойке и неоднократно вступали в зрелищный размен. В конце второго раунда претендент вовсе оказался в нокдауне после мощного попадания слева. Нигерийский кошмар тут же попытался добить Хаоса, но последнего спас гонг.

В заключительных раундах Ковингтон, понимая, что уступает по очкам, активизировался и сумел создать Усману серьёзные трудности. К чести Камару, он не убегал от оппонента и старался отвечать достойно. В целом поединок получился приблизительно равным, но судьи всё же единогласно отдали победу чемпиону — 48:47, 48:47, 49:46.

Нигерийский кошмар провёл пятую защиту титула в UFC, а также одержал 15-ю победу подряд в промоушене. До рекорда Андерсона Силвы ему осталась всего одна успешная схватка.

У женщин пояс в минимальном весе защитила Роуз Намаюнас. В реванше она снова одолела Чжан Вэйли. Правда, на этот раз противостояние продолжалось все пять раундов. Для спортсменки, представляющей США, эта победа стала девятой в дивизионе.

Однако самое яркое выступление вечера выдали Майкл Чендлер и Джастин Гэтжи. Для обоих этот бой был крайне важен. Первый рисковал выпасть из числа претендентов на титул в случае ещё одного поражения. Второй же вышел в клетку впервые после неудачи в противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым в прошлом году.

Спортсмены не обманули ожиданий и устроили настоящую кровавую битву. Показательная статистика: всего они нанесли 451 удар, 237 из которых — точные. В голову пришлись 147.

В первом раунде предпочтительнее смотрелся Чендлер, который стремился досрочно закончить схватку и даже один раз потряс оппонента. Но достичь цели не удалось, и 35-летнего спортсмена постепенно начали покидать силы. Гэтжи этим мгновенно воспользовался и перехватил инициативу. Он грамотно действовал тактически и в отличие от соперника не поддавался эмоциям, а расчётливо улучшал статистику по точным попаданиям. Во второй трёхминутке экс-чемпион Bellator даже оказался в нокдауне после мощного апперкота соотечественника, но спасся в борьбе.

Таким образом, судьбу и этого противостояния решили судьи. Они ожидаемо заняли сторону бывшего соперника Нурмагомедова. Однако победа далась ему дорогой ценой. После боя Хайлайт вместе с соотечественником были госпитализированы. Зато занимающий второе место в рейтинге лёгкого веса UFC атлет повысил свои шансы на получение титульной схватки. Также в качестве поощрения бойцы получили по $50 тыс. за лучший поединок вечера.

Россияне на этом турнире представлены не были, зато вышел в клетку выступающий под флагом Франции Нассурдин Имавов. 25-летний спортсмен встретился с американцем армянского происхождения Эдменом Шахбазяном и одержал красивую победу. Во втором раунде Русский снайпер локтями забил оппонента. Рефери пришлось досрочно остановить противостояние.

Пугающий нокаут от Штыркова

Любопытных событий на выходных хватало и в отечественных промоушенах. Так, в Москве состоялся турнир ACA 131, в программе которого оказалось предусмотрено сразу две титульные схватки в полулёгком и лёгком весе.

В обоих случаях действующие чемпионы оставили пояса у себя. Магомедрасул Хасбулаев в конце третьего раунда сломил сопротивление соотечественника Рамазана Кишева и одержал победу техническим нокаутом. А Абдул-Азиз Абдулвахабов отметился третьей удачной защитой. В поединке с Хакраном Диасом ему пришлось провести в «клетке» все пять раундов. Судьи, пусть и раздельным решением, всё же встали на сторону россиянина.

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Не меньший интерес вызвала встреча известного российского бойца Ивана Штыркова и Артура Астахова. Особой принципиальности ей добавлял тот факт, что оба спортсмена представляют Екатеринбург. В результате реальной конкуренции не получилось. Уральский Халк владел заметным преимуществом и в конце первой пятиминутки добился своего. После пропущенного мощнейшего правого бокового Астахов попытался встать, но тут же был добит.

«Сейчас много эмоций. Я готов к любым вызовам. Лига знает, я никогда не отказывался от соперников и готов, если ACA посчитает меня достойным претендентом. Всегда отдаю себя и выкладываюсь на 100 000 % — для меня это больше чем спорт, больше чем деньги — это ответственность», — заявил Штырков.

А в Дубае очередной бой в рамках промоушена PaRus FC провёл отечественный ветеран ММА Сергей Харитонов, действующий чемпионом организации. На этот раз ему противостоял 41-летний Фабио Мальдонадо. В активе именитого бразильца схватки со Стипе Миочичем, Фёдором Емельяненко и Иди Прохазкой. И пусть всем им он уступил, приезд экс-чемпиона АМС Fight Nights Global в ОАЭ всё же вызывал интерес.

В итоге встреча запомнилась лишь очередным скандалом с участием россиянина. Возрастные атлеты провели в клетке менее трёх минут. Харитонов владел небольшим преимуществом, но серьёзного урона спортсмены друг другу не нанесли. Однако ближе к окончанию первого раунда у Сергея прошла хорошая комбинация. Латиноамериканец оказался прижат к сетке, и этого хватило, чтобы зафиксировать технический нокаут.

Решение судьи вызвало негодование у всех. Мальдонадо пытался жестами показать, что готов продолжать, и не выглядел по-настоящему потрясённым. Недовольный победитель недоумевал, почему рефери вынес такой вердикт. Свистели даже находившиеся в зале болельщики. Тем не менее, поединок на этом закончился, а уроженец Архангельской области сохранил за собой пояс.