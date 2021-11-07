Шлеменко объяснил, почему Чимаева нельзя считать претендентом на чемпионский бой с Усманом

Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заслужил право драться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усманом.

«Что касается возможного боя Усмана с Чимаевым — ну с кем дрался Хамзат? От кого он пропускал те самые два-четыре удара? Даже имена этих соперников никто не вспомнит. Любого спросите — никто не назовёт, тишина повиснет. Пускай Чимаев подерётся с тем бойцом, которого люди знают. Лишь после этого можно делать какие-то прогнозы. Бой с Ковингтоном? Мне этот поединок неинтересен, да и вообще я не испытываю интерес к боям Чимаева, мне не нравится его стиль», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Чимаев одержал четыре досрочные победы в четырёх поединках в UFC, пропустив всего лишь четыре удара.

В ночь с 6 на 7 ноября Усман в пятый раз подряд защитил титул чемпиона, победив единогласным решением судей американца Колби Ковингтона.

Ранее сообщалось, что Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.