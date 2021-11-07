Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Американский боец смешанного стиля Камару Усман одержал победу над соотечественником Колби Ковингтоном в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.

Поединок стал главным событием турнира UFC 268 на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Он продлился все пять раундов и завершился в пользу действующего обладателя титула.

Таким образом, Усман провёл пятую успешную защиту чемпионского пояса. Теперь на его счету 20 побед при одном проигранном бою в MMA. Ковингтон потерпел третье поражение в карьере при 16 победах.

Ранее Джастин Гэтжи одолел Майкла Чендлера на турнире UFC 268.