Гэтжи одолел Чендлера на турнире UFC 268

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.

Поединок, прошедший арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, продлился все три раунда и завершился в пользу Гэтжи единогласным решением судей.

Гэтжи является бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе, а Чендлер ранее владел поясом Bellator.

Для Гэтжи эта победа стала 23-й в карьере при трёх поражениях. Чендлер проиграл седьмой раз в MMA при 22-х победах.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что готов провести второй бой россиянином Петром Яном в январе или феврале 2022 года.