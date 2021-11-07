Гэтжи одолел Чендлера на турнире UFC 268

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Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.
Гэтжи одолел Чендлера на турнире UFC 268
  • Reuters

Поединок, прошедший арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, продлился все три раунда и завершился в пользу Гэтжи единогласным решением судей.

Гэтжи является бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе, а Чендлер ранее владел поясом Bellator.

Для Гэтжи эта победа стала 23-й в карьере при трёх поражениях. Чендлер проиграл седьмой раз в MMA при 22-х победах.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что готов провести второй бой россиянином Петром Яном в январе или феврале 2022 года.

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