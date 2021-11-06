Стерлинг рассказал, когда готов провести бой с Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что готов провести второй бой россиянином Петром Яном в январе или феврале 2022 года.

«Я проинформировал лигу сразу после боя Яна, что хочу реванш в январе или феврале», — цитирует Стерлинга TMZ.

При этом 33-летний боец из Нью-Йорка выразил уверенность, что сможет без проблем защитить чемпионский пояс во втором поединке с Яном.

«Думаю, Сэндхаген показал, что Ян уязвим. Он провёл пять раундов с парнем, которого я уничтожил за 88 секунд», — добавил он.

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Теперь россиянин должен сразиться с обладателем полноценного титула Стерлингом, с которым он должен был встретиться в столице ОАЭ, а тот не смог этого сделать из-за травмы.

Напомним, что в первом бою между Яном и Стерлингом победу из-за дисквалификации Петра одержал последний. Российский спортсмен нанёс сопернику запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял чемпионский пояс.

Ранее тренер по ударной технике Яна Кайрат Нурмаганбетов заявил, что его подопечный должен в следующем поединке встретиться с Ти Джей Диллашоу из США.