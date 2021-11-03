Нурмаганбетов назвал возможного следующего соперника Яна

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Тренер по ударной технике россиянина Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов считает, что его подопечный должен в следующем поединке встретиться с Ти Джей Диллашоу из США.
Нурмаганбетов назвал возможного следующего соперника Яна
  • Reuters

«По слухам, это Стерлинг, но, честно, пока не могу прогнозировать. Хотелось бы, чтобы его соперником стал Ти Джей Диллашоу», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Теперь россиянин должен сразиться с обладателем полноценного титула Алджэмейном Стерлингом, с которым он должен был встретиться в столице ОАЭ, а тот не смог этого сделать из-за травмы.

Напомним, что в первом бою между Яном и Стерлингом победу из-за дисквалификации Петра одержал последний. Российский спортсмен нанёс сопернику запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял чемпионский пояс.

Ранее российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин рассказал о том, как Ян отметил победу над Сэндхагеном.

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