Хамзин рассказал, как Ян отметил победу над Сэндхагеном
- Reuters
«Отлично отметили на следующий день, а после конференции съели по шаурме с колой», — цитирует Хамзина «РБ Спорт».
Боец признался, что наблюдал за поединком Яна в партере и, конечно, был впечатлён техникой боя российского спортсмена.
Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину.
Для 28-летнего уроженца Дудинки эта победа стала 16-й при двух поражениях.
Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Яна на UFC 267.