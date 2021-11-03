Хамзин рассказал, как Ян отметил победу над Сэндхагеном

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Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин рассказал о том, как Пётр Ян отметил победу над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
Хамзин рассказал, как Ян отметил победу над Сэндхагеном
  • Reuters

«Отлично отметили на следующий день, а после конференции съели по шаурме с колой», — цитирует Хамзина «РБ Спорт».

Боец признался, что наблюдал за поединком Яна в партере и, конечно, был впечатлён техникой боя российского спортсмена. 

Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину.

Для 28-летнего уроженца Дудинки эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Яна на UFC 267.

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