Хасбулаев нокаутировал Кишева и защитил титул чемпиона ACA в полулёгком весе

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Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев одержал победу над соотечественником Рамазаном Кишевым в поединке за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.

Бой стал со-главным на турнире ACA 131 в Москве. Действующий чемпион отправил соперника в нокаут в третьем раунде. Рефери прервал схватку за секунду до конца окончания третьего раунда.

Таким образом, Хасбулаев защитил пояс чемпиона и теперь на его счету 35 побед и восемь поражений в MMA. Кишев же потерпел четвёртое поражение в карьере при 17 выигранных поединках.

Ранее сообщалось, что Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова на турнире ACA 131 в Москве.

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