Цзю высказался о том, что Хабиб никогда не сражался под флагом России

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Цзю высказался о том, что Хабиб никогда не сражался под флагом России
  • РИА Новости

«Претензии Хабибу, что он никогда не выходил биться под флагом России? Думаю, на тот момент он выступал за самого себя прежде всего. Когда ты выступаешь в любительской карьере и представляешь свой город, свою республику, свою страну — это одна вещь. А тут ты независим. Ты представляешь прежде всего самого себя», — цитирует Цзю «РБК Спорт».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя с Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и ни одного поражения в карьере.

Ранее Стерлинг заявил, что не может дождаться, чтобы доказать, что они не правы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить