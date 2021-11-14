Цзю высказался о том, что Хабиб никогда не сражался под флагом России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.

«Претензии Хабибу, что он никогда не выходил биться под флагом России? Думаю, на тот момент он выступал за самого себя прежде всего. Когда ты выступаешь в любительской карьере и представляешь свой город, свою республику, свою страну — это одна вещь. А тут ты независим. Ты представляешь прежде всего самого себя», — цитирует Цзю «РБК Спорт».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя с Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и ни одного поражения в карьере.

Ранее Стерлинг заявил, что не может дождаться, чтобы доказать, что они не правы.