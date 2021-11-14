Стерлинг: не могу дождаться, чтобы доказать, что они не правы

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг рассказал о желании поскорее вернуться после травмы, чтобы защитить свой титул.

«Не могу дождаться, чтобы доказать, что они не правы!» — написал боец в своём Instagram.

Напомним, что россиян Пётр Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Теперь российский боец должен сразиться с обладателем полноценного титула Стерлингом, с которым они должны были встретиться в столице ОАЭ, а тот не смог этого сделать из-за травмы.

Ранее Джоджуа прокомментировала поражение в поединке с Кейси на турнире UFC Vegas 42.