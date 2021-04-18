«Первым от него пострадал дедушка»: Константин Цзю — о карьере Тима, выставочных боях и фитнес-боксе

До 14 лет Тимофей Цзю выступал за сборную Австралии по футболу и практически не занимался боксом. Об этом в интервью RT заявил легендарный боксёр Константин Цзю. Бывший абсолютный чемпион мира рассказал, как в трёхлетнем возрасте его сын одним ударом повредил челюсть дедушке, ответил, почему не собирается участвовать в выставочных боях, и объяснил, на чём будет специализироваться его школа фитнес-бокса на базе клуба 5Element.

— Наверняка многие люди пока не в полной мере понимают, что значит фитнес-школа бокса. Можете объяснить, на чём именно в ней будут специализироваться?

— Это даже хорошо. Создаётся определённая интрига, возникает интерес. Безусловно, прежде всего это школа бокса, которая открывается на базе клуба 5Element. Основная задача — обучение тренерского персонала. Нам это очень сильно пригодится, когда будем открывать сеть. Так как с кадрами у нас везде проблемы, создадим их сами. Специалисты будут проходить обучение лично у меня, получать сертификаты. Проект масштабный. Игра вдолгую.

— Но всё же хотелось бы вернуться к его сути…

— Многие люди хотят заниматься боксом, но некоторые говорят при этом: «Только в лицо не бей». А ведь есть ещё дети, бабушки, дедушки. Наша программа позволяет охватить всех желающих быть здоровыми и заниматься в зале. Не могу сказать, кому не подходит фитнес-бокс. В своё время я имел опыт работы с людьми с ограниченными возможностями. И им та аэробная нагрузка, моторика позволяла загружаться по полной.

Наша программа рассчитана на работу в паре — тренироваться вместе могут муж с женой, две подружки. Найти пару для занятий можно прямо в зале. При этом придётся не только выполнять различного рода нагрузки, но и учиться мгновенно оценивать ситуацию. Как говорится, бокс — не шахматы. Здесь думать нужно быстро.

— Не один профессиональный спортсмен отмечал определённую связь между боксом и шахматами…

— Одну из своих программ я назвал «Шахматы бокса». Дело в том, что исполняемые комбинации ты должен наработать в голове. Во время своей карьеры я поступал именно так. Когда делаешь определённые заготовки перед боем и они впоследствии срабатывают, испытываешь громаднейшее удовлетворение. Сейчас я постарался воплотить это в аэробной работе с элементами бокса, но без непосредственного контакта. Тем не менее это даёт серьёзную нагрузку. Несколько дней назад проверяли одного из участников — пульс достигал 180 ударов в минуту.

— Насколько можно судить по видео в Instagram, вы сейчас сами проводите тренировки в фитнес-школе. Поработали с Даниилом Квятом, рэпером Джиганом. Кто произвёл на вас наибольшее впечатление?

— Как вы могли заметить, многие люди довольно нелестно отзывались о ребятах, но я старался не обращать на это внимания. В первую очередь отталкиваюсь от того, что они не профессионалы. Им была нужна помощь в определённых аспектах, а я был рад её оказать. Я занимаюсь боксом с 1978 года и неплохо разбираюсь в нём. Если могу передать этот опыт кому-либо, то с удовольствием делаю это.

Константин Цзю о школе фитнес-бокса на базе клуба 5Element

— Насколько известно, Джиган собирается подраться с Александром Емельяненко. На ваш взгляд, у него есть шансы в этом бою?

— Не сторонник подобных поединков и всего, что там происходит. Лично для меня слова «хайп» и «спорт» несовместимы. То, что творится между Джиганом и Емельяненко, — их дело. Денис пришёл ко мне как человек, которому нужен совет в определённых аспектах, и получил его.

Даже во времена своих выступлений я не особо гнался за хайпом. Меня любили за то, что я делал в ринге. Безусловно, внимание аудитории нужно привлекать. В нашей индустрии даже есть такая фраза: «Кто-то же должен продавать билеты». Но я поступал иначе.

— Я задавал этот вопрос ряду известных бойцов ММА, но те уверены, что Джиган ничего не сможет противопоставить Емельяненко. Будь вы его личным тренером, что бы посоветовали делать в схватке с Александром?

— Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку. Кроме того, научиться перебарывать собственное «не могу» — продолжать сражаться в моменты, когда кажется, что уже нет сил. Если ты не сможешь сделать подобное во время тренировок, то в тяжёлом поединке это точно не удастся. В своё время я научился справляться с самим собой, продолжать драться, когда какая-то часть тебя говорит: «Ты уже не можешь, сдавайся».

Лично мне сохранять подобный настрой даже сейчас помогает ежедневная зарядка. Я делаю её каждый день на протяжении многих лет и не беру выходных. Безусловно, меня сложно проверить, ведь занимаюсь дома. Но я дал слово самому себе и за эти годы ни разу его не нарушил. Это не хайп, не понты. Но именно так я научился перебарывать собственное «не могу».

— Ничто не может заставить вас пропустить зарядку?

— Приведу пример. Несколько дней назад был очень напряжённый день, а дома я оказался лишь в час ночи. Но, несмотря на это, в семь утра встал и сделал зарядку.

— Судя по всему, вы сейчас находитесь в отличной форме. Не хотели бы последовать примеру Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего и провести выставочный поединок?

— Как и Хабиб Нурмагомедов, я обещал маме, что она больше никогда не увидит меня на ринге. Это произошло много лет назад, но я держу слово. Нет денег, которые могли бы заставить меня вновь выйти на ринг.

— Сейчас много говорят о возможном поединке вашего сына в России. Вы недавно сказали, что это сложно, но осуществимо. Что должно произойти, чтобы Тим Цзю всё же выступил здесь?

— Если речь идёт о российских промоутерах, то пусть сделают мне предложение в письменном виде и подробно распишут: с кем, когда, сколько. После передам это сыну. Но я буду первой инстанцией, которую нужно будет пройти. Поймите, в этом бизнесе меня не обмануть. Я знаю все лазейки, которые могут быть использованы. Поэтому мне необходима уверенность, что гонорар дойдёт до адресата, а также полная информация по организационным вопросам: использование прав и их принадлежность, проведение трансляции шоу и название компании, которая будет это осуществлять. Я должен знать всё это до того момента, как команда Тима сама посмотрит на соглашение и скажет, чего в нём не хватает.

— До этого вам поступали предложения о проведении битвы с участием Тима в России?

— Ни одного.

Константин Цзю об организации боя сына Тима в России

— Недавно ходили слухи, что промоутер Джордж Роуз готов заплатить Тиму $10 млн за бой в Австралии, но вы назвали это бредом. Почему так считаете?

— На данный момент эти заявления — обычный трёп, они не имеют под собой почвы.

— Сейчас Тим Цзю занимает первое место в рейтинге WBO, третье — в IBF, пятое — в WBC, при этом первым поясом владеет Брайан Кастаньо, а двумя другими — Джермелл Чарло. На ваш взгляд, сын уже готов к встрече с одним из них?

— До этого момента Тиму стоит провести ещё один поединок. Но в целом он готов к этому испытанию. Думаю, перед схваткой сына за титул мне придётся полететь в Австралию. Если же она пройдёт в России, то у него есть мой зал. Сможет тренироваться в нём, гостиницу организуем, некоторые вопросы решим. Я не преследую какие-то свои интересы, просто не хочу, чтобы он совершал те же ошибки, что и я когда-то. У него очень хорошая команда, которой я доверяю. С Тимом сейчас работают те же люди, которые когда-то сотрудничали со мной.

— Сейчас в мире бокса многие восхищаются вашим сыном. При этом Денис Лебедев отмечал, что если оппонент захочет изучить Тима, то ему следует посмотреть ваши бои. На ваш взгляд, он действительно настолько похож на вас по манере ведения схватки?

— У Тима есть свой собственный стиль, но определённое сходство есть, несомненно. Что-то он взял от меня. Но по-другому невозможно. Сын ещё ходить не умел, а уже надевал перчатки. Причём первым пострадал от него дедушка — мой папа.

— Как это произошло?

— В детстве мы любили играть с Тимофеем: садились напротив, закрывали лицо, а он бил по блоку. В тот день происходило то же самое, но вдруг что-то отвлекло отца. Он поднял голову, опустил руки — и в этот момент Тима пробил ему точно в челюсть. У папы был вывих. И это сыну было всего три года. А сейчас мы бьём посильнее. (Улыбается.)

Константин Цзю об инциденте с сыном в детстве

— Говоря о сходстве... Это гены или Тим учился боксу, наблюдая за вашими выступлениями?

— Думаю, гены сыграли определённую роль, но прежде всего это громаднейшая работа. Без неё ничего не получилось бы.

— Наверное, уже в детстве было заметно, что растёт будущий боксёр…

— Нет, до 14 лет Тимофей вообще не занимался боксом. Да, он постоянно находился в зале, но при этом отдавал предпочтение футболу и играл очень неплохо. Однажды он в составе сборной Австралии даже прилетел на турнир в Екатеринбург. Заняли третье место. Второй сын (Никита Цзю) также преуспевал в этом виде спорта и выступал за национальную команду. Тогда ему было лет 12.

Но в один момент оба подошли ко мне и спросили: «А почему ты нас заставил играть в футбол?» Я был удивлён: «Это я-то заставил?» Так Тимофей и Никита по очереди перешли в бокс.

— Наверняка для Тима вы были любимым боксёром и примером для подражания в детстве. А кто из спортсменов впечатлял его, помимо вас?

— Не могу сказать. Никогда не разговаривали на эту тему. Мне бы самому было интересно узнать это.

— А с кем из известных боксёров вы бы сами сравнили его?

— Я бы очень хотел, чтобы он воплотил в себе сильнейшие качества трёх легенд бокса — Хаглера, Хирнса и Леонарда. Напористость Марвина, хорошие жёсткие удары Томаса, а также ум и изобретательность Шугар Рэя.

— Несмотря на проживание в Австралии, Тима многие считают российским боксёром…

— Тимофей — гражданин России. Да, он никогда не жил здесь, родился в Австралии, но он русский. У него есть паспорт, он неплохо владеет языком. Мы с ним общаемся только по-русски. Безусловно, он часто вставляет слова на английском, но я привык и не обращаю внимания.

— В связи с этим многие отечественные болельщики наверняка гадают, кто повторит ваше достижение и станет следующим российским абсолютным чемпионом мира по боксу. На данный момент высокие шансы у Тима, Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

— Тимошка ещё молодой, давайте пока не будем вносить его в этот список. Он пока ещё даже не чемпион. Мне очень нравятся Бивол и Бетербиев, даже несмотря на то, что Артур не очень удачно провёл последний поединок. Мне импонирует, как они ведут себя, как выступают. Жаль, что они в одной весовой категории. Лично я в своё время дал слово самому себе, что никогда не буду бить своих. Но тогда ни один из российских боксёров не смог подняться так высоко, чтобы подраться со мной. Возможно, к счастью.

— Как вы думаете, мы когда-либо увидим схватку между Биволом и Бетербиевым?

— Если удастся договориться.

— Что может помешать?

— Финансовый вопрос, тот факт, что промоутеры не могут договориться между собой. Но в конечном счёте деньги.

— Уже долгое время в боксе существует проблема с организацией статусных боёв. На этом фоне данный вид спорта солидно уступает смешанным единоборствам, где большинство звёзд собрано в UFC и топ-спортсмены регулярно бьются друг с другом. Как думаете, в будущем бокс придёт к подобной модели?

— У UFC своего рода монополия в ММА. С одной стороны, это неплохо. Есть чемпион мира, и он один. Все остальные не в счёт. Но я не думаю, что в боксе позволят сделать подобное. Ведь организации получают с этого деньги, это бизнес.