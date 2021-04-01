Валуев назвал Тима Цзю будущим чемпионом мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на победу Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю.

«Тим Цзю — будущий чемпион мира. Он будет очень хорошим боксёром. Если смотреть по динамике его развития, у Тима очень большие задатки», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Он сказал, что даже не задумывался о том, что у Тима нет российского гражданства, и добавил, что не стоит забывать, что родиной Цзю-младшего является Австралия.

«У него нет никаких сентенций по поводу исторической родины отца и мамы. Почему я должен сожалеть о том, что кто-то родился в другой стране и за неё выступает? Это как минимум очень глупо. Если вдруг Тим решит выступать за Россию, я буду его приветствовать», — сказал Валуев.

Цзю-младший нокаутировал ирландца Денниса Хогана в пятом раунде. Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложит Тиму Цзю провести бой в России.