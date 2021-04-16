Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв сказал, в каком случае у Джигана будет шанс победить Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв высказался о шансах рэп-исполнителя Джигана в поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв сказал, в каком случае у Джигана будет шанс победить Емельяненко
  • © Youtube-канал Punch Club

«Они у Дениса будут, если Саша выйдет драться пьяным и напрочь забудет о подготовке. Их поединок мог бы стать интересным, если бы прошёл прямо сейчас. Если же они будут проводить сборы, то это пойдёт на пользу Емельяненко. Джиган за это время ничего не изобретёт, и будет то же самое, что и с Михаилом Кокляевым. Александр будет сам решать, когда всё закончить», — сказал Бикрёв RT.

Ранее он оценил вероятность проведения боя между Александром Емельяненко и Джиганом.

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