Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв сказал, в каком случае у Джигана будет шанс победить Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв высказался о шансах рэп-исполнителя Джигана в поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко.

«Они у Дениса будут, если Саша выйдет драться пьяным и напрочь забудет о подготовке. Их поединок мог бы стать интересным, если бы прошёл прямо сейчас. Если же они будут проводить сборы, то это пойдёт на пользу Емельяненко. Джиган за это время ничего не изобретёт, и будет то же самое, что и с Михаилом Кокляевым. Александр будет сам решать, когда всё закончить», — сказал Бикрёв RT.

Ранее он оценил вероятность проведения боя между Александром Емельяненко и Джиганом.