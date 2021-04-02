Константин Цзю прокомментировал предложение Хрюнова организовать бой сына в России
- globallookpress.com
«Никакого предложения от него пока не поступало. Если будет, я сначала оценю приглашение. Тим, в свою очередь, очень хочет подраться в России», — приводит слова Цзю-старшего «Спорт-Экспресс».
В послужном списке 26-летнего Тима Цзю 18 побед (14 — нокаутом) в 18 боях. Он является обладателем пояса WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.
Ранее сообщалось, что промоутер Хрюнов предложит Тиму Цзю провести бой в России.