Константин Цзю прокомментировал предложение Хрюнова организовать бой сына в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал предложение промоутера Владимира Хрюнова организовать его сыну Тиму Цзю поединок в России.

«Никакого предложения от него пока не поступало. Если будет, я сначала оценю приглашение. Тим, в свою очередь, очень хочет подраться в России», — приводит слова Цзю-старшего «Спорт-Экспресс».

В послужном списке 26-летнего Тима Цзю 18 побед (14 — нокаутом) в 18 боях. Он является обладателем пояса WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее сообщалось, что промоутер Хрюнов предложит Тиму Цзю провести бой в России.