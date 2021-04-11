В команде Власова не согласны с поражением боксёра в бою за чемпионский титул WBO
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«Мы недовольны решением судей. Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова представителя команды Власова ТАСС.
Встреча проходила в Техасе, продлилась 12 раундов и завершилась победой американского боксёра решением судей — 115:112, 115:113, 114:114.
Максим Власов потерпел четвёртое поражение в 49 боях на профессиональном ринге. Джо Смит — младший одержал 27-ю победу в 30 встречах.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю в стране.