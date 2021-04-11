В команде Власова не согласны с поражением боксёра в бою за чемпионский титул WBO

В команде российского боксёра Максим Власов прокомментировали поражение от Джо Смита — младшего из США в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.

«Мы недовольны решением судей. Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова представителя команды Власова ТАСС.

Встреча проходила в Техасе, продлилась 12 раундов и завершилась победой американского боксёра решением судей — 115:112, 115:113, 114:114.

Максим Власов потерпел четвёртое поражение в 49 боях на профессиональном ринге. Джо Смит — младший одержал 27-ю победу в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю в стране.