Сравнение с отцом и статус претендента на титул чемпиона мира: способен ли Цзю-младший стать новой звездой бокса

Тим Цзю подтвердил статус одного из самых талантливых боксёров первого среднего веса. На днях 26-летний спортсмен нокаутировал Денниса Хогана, одержав 18-ю победу подряд в карьере и сохранив региональные титулы WBO и IBF. Тем не менее серьёзные вопросы вызывают как отсутствие у австралийца опыта выступлений за пределами родной страны, так и уровень его соперников. Чем объясняется популярность австралийца и справедливо ли уже сейчас считать его одним из самых перспективных бойцов мира — в материале RT.

Почему Цзю-младший так популярен?

Успех Тима Цзю обусловлен сразу несколькими факторами. Одним из них является стремительность, с которой тот ворвался в мир профессионального бокса, в кратчайшие сроки завоевав не только региональные титулы IBF и WBO, но и внимание аудитории. Тем не менее на данный момент интерес к спортсмену проявляют преимущественно в двух странах. В родной для него Австралии ажиотаж вокруг его персоны обусловлен частыми и яркими выступлениями, а в России — тёплым отношением к его отцу. Константин Цзю до сих пор считается одним из самых ярких отечественных представителей боевых искусств за всю историю, вследствие чего многим крайне любопытно наблюдать за свершениями его сына.

Возможно, популярность австралийца также объяснима тем, что в нём многие видят не просто сына великого боксёра, но и продолжателя его традиций. Тот же Денис Лебедев отмечал, что по стилю Тим очень похож на Константина, что не только является комплиментом для молодого бойца, но и объясняет его феномен. Многие болельщики ещё помнят сражения Цзю-старшего с Забом Джудой, Шармбой Митчеллом, Рикки Хаттоном и хотят увидеть подобное от его наследника.

Действительно ли Цзю выделяется на фоне других талантливых боксёров?

В любителях Цзю-младший выиграл 33 боя из 34, но ни разу не участвовал ни в первенстве планеты, ни Олимпиаде. Единственное поражение боец потерпел на национальном чемпионате Австралии 2011 года. Тогда Тим дошёл до полуфинала в категории до 64 кг, но уступил Дэниелу Льюису. Для сравнения: тот же Артур Бетербиев брал золото и серебро ЧМ, а на Играх в Лондоне проиграл лишь будущему триумфатору Александру Усику.

Более яркая любительская карьера была и у Константина Цзю. На его счету значатся победы на двух первенствах Европы, а также первое и второе место планетарных соревнований. Причём в 1989-м он проиграл лишь золото медалисту Олимпиады Александру Цюлову, а два года спустя всё же оказался на вершине пьедестала. А по ходу турнира он расправился с самим Верноном Форрестом — будущим чемпионом мира в двух весовых категориях среди профессионалов.

После перехода в профессионалы Цзю-младший одержал 18 побед подряд. Но если в тех же смешанных единоборствах это можно назвать выдающимся достижением (особенно если большая часть из них была оформлена после перехода в крупный промоушен), то в боксе подобным могут похвастаться многие топ-проспекты. Всё зависит от уровня соперников, а у сына Константина они были не самого высокого качества.

Почему не стоит переоценивать победу над Хоганом?

За десять лет в профессиональном боксе ирландец так и не сумел ворваться в элиту спорта. Большую часть карьеры Хоган провёл в Австралии, где бился с далеко не самыми сильными противниками, а все его попытки завоевать титул чемпиона мира завершились неудачей. В 2015 году он уступил немцу Джеку Кулкаю в поединке за временный пояс в первом среднем весе по версии WBA, а четыре года спустя оступился ещё дважды. Сначала неудачей завершилась ещё одна попытка выиграть трофей в дивизионе до 69,85 кг, а переход в средний вес и вовсе привёл к фиаско. Для Денниса противостояние с Джермаллом Чарло обернулось нокаутом в седьмом раунде. При этом закончиться всё могло ещё в четвёртом.

Таким образом, к битве с Цзю-младшим 36-летний Хоган подходил с серией из двух поражений. Несомненно, ирландец не являлся мальчиком для битья, но и сопоставимым по уровню оппонентом назвать его было сложно. Но даже несмотря на это, Деннис сумел создать проблемы Тиму: в первых раундах он неоднократно наказывал его за излишнюю уверенность в себе, а один из его ударов открыл рассечение у левого глаза австралийца.

Кто является самым сильным соперником Цзю-младшего на данный момент?

Навязать борьбу Хогану в споре за это звание может разве что Джефф Хорн. В отличие от ирландца, тот не только претендовал на титул чемпиона мира, но даже завоёвывал его. В 2017 году он сенсационно взял верх над легендарным Мэнни Пакьяо и выиграл пояс в полусреднем весе по версии WBO. Правда, долго продержаться на троне не удалось. После победы над британцем Гэри Коркораном последовала схватка с Теренсом Кроуфордом, в которой австралиец потерпел чувствительное поражение. Примечательно, что на этом его международная карьера если не закончилась, то как минимум временно прервалась. Впоследствии он бился только на родной земле, но и там выиграл всего две дуэли из четырёх.

Остальные противники Цзю-младшего хоть и обладали солидным рекордом (что является обычным делом для данного спорта), но были явно ниже уровнем. Причём большинство из них даже не получали приглашений подраться на крупных площадках более развитых в плане бокса стран — США, Великобритании и России. Боуин Морган ни разу не выступал за пределами Австралии, а Джек Брубейкер и Дуайт Ричи ограничились выездами в Японию.

Стоит ли Цзю-младшему соглашаться на бой в России?

На данный момент возможный приезд сына легендарного чемпиона на историческую родину является одной из самых обсуждаемых тем в отечественном боксе. Сразу после победы над Хоганом о желании организовать бой Тима Цзю в России заявил известный промоутер Владимир Хрюнов. И это вряд ли стоит считать чем-то несбыточным. Особенно после того, как функционер устроил боксёрский вечер с участием Артура Бетербиева в Москве.

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С точки зрения зрительского интереса приезд Цзю-младшего в Россию наверняка будет очень удачным мероприятием. Многие захотят увидеть выступление сына легендарного спортсмена, который не только находится в самом расцвете сил и на всех парах движется к первому поединку за звание чемпиона мира, но и отличается крайне яркой манерой ведения боёв. Подтверждением тому является тот факт, что 14 из 18 схваток Тим выиграл нокаутом.

Проблемы могут возникнуть разве что с подбором оппонента. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире многие зарубежные боксёры могут не согласиться ехать в Россию. А с учётом того, что вся элита первого среднего веса состоит сплошь из американцев и европейцев, Цзю-младшему могут не подобрать визави его уровня. В этом случае всё будет зависеть от планов самого спортсмена и его менеджмента, а также гонорара. Если сумма окажется настолько привлекательной, что Тим временно забудет о чемпионских амбициях, возвращение на родину можно считать решённым делом.

С кем Цзю-младшему стоит провести следующий бой?

Если верить рейтингам крупнейших мировых организаций, Цзю-младший уже входит в число главных претендентов на титул чемпиона мира. В рейтинге IBF он занимает третье место, уступая лишь вышеупомянутому Кулкаю и россиянину Бахраму Муртазалиеву, а WBO и вовсе ставит его на первую строчку. В связи с этим более логичным может быть решение сначала сосредоточиться на завоевании трофея, а уже потом вернуться на родину в статусе его обладателя. Как это сделал тот же Бетербиев.

Что касается перспектив, то сейчас наиболее логичным решением кажется сосредоточиться на звании WBO. Им владеет Брайан Карлос Кастаньо — очень серьёзный боец, но не настолько сильный, как обладатель званий трёх других организаций Джермелл Чарло. Битва с аргентинцем станет серьёзной проверкой для Цзю-младшего и продемонстрирует, действительно ли он способен успешно соперничать с представителями высшей лиги. В случае успеха можно будет провести пару защит и задуматься об объединении поясов.