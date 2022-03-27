Тотальное превосходство: как Цзю-младший восстановился после нокдауна и победил Гошея

Тимофей Цзю взял верх над Терреллом Гошеем в рамках боксёрского вечера в американском Миннеаполисе. Австралиец выиграл единогласным решением судей и одержал 21-ю победу в карьере. При этом в первом раунде сын прославленного боксёра оказался в нокдауне, но восстановился и за бой суммарно нанёс 236 ударов.

Для Тимофея Цзю поединок с Терреллом Гошеем обещал стать серьёзным испытанием. И не только потому, что до настоящего момента он ни разу не дрался за пределами родной Австралии, а в этот раз возглавлял крупный боксёрский вечер в Миннеаполисе. Американец имел достойный послужной список и опыт выступлений против сильнейших представителей первого полусреднего веса, чем его молодой соперник похвастаться не мог. Однако это не мешало сыну бывшего абсолютного чемпиона мира высокомерно отзываться о Гошее и даже заглядывать ему за спину.

Например, Цзю-младший без тени сомнения заявлял BoxingScene, что следующий бой проведёт за титул чемпиона мира, после чего займётся защитой завоёванного звания. И хотя подобная уверенность в своих силах вряд ли заслуживала критики, возникал серьёзный риск недооценки соперника. И это могло стать проблемой, ведь в последнее время Тимофей не встречался с боксёрами подобного калибра. Сравниться с Терреллом вряд ли могли и Такеши Иноуэ, и Деннис Хоган.

В свою очередь, в команде Гошея отдавали дань уважения Цзю, но не считали его явным фаворитом противостояния. Тренер американца Пренис Брюэр отмечал наличие серьёзных пробелов в работе Тима, называл его однобоким бойцом и говорил, что по уровню он уступает звёздному отцу. По его словам, Террелл вполне мог иметь превосходство над оппонентом за счёт более широкого арсенала и опыта. Всё же тот не только дебютировал в профессионалах на четыре года раньше, а в 2012 году бился на Олимпийских играх в Лондоне, правда, дошёл лишь до второй стадии соревнований.

И уже по ходу первого раунда стало ясно, что Брюэр не лукавил. Цзю в свойственной манере принялся преследовать Гошея, осыпая того ударами то по голове, то по корпусу. Всё складывалось в его пользу, когда за 61 секунду до гонга он пропустил встречный прямой и второй раз в карьере оказался в нокдауне. Впервые это произошло с ним четыре с половиной года назад и также в стартовой трёхминутке. Тогда врасплох его застал соотечественник Уэйд Райан.

Гошей почувствовал вкус крови и бросился добивать озадаченного фаворита, но Цзю довольно быстро восстановился и больше не позволил повалить себя на настил. До окончания отрезка он всё же пропустил несколько увесистых ударов, но успел ответить сам и со временем свёл атакующий порыв соперника на нет.

Логичным было предположить, что Гошей попытается развить успех и продолжит искать бреши в обороне оппонента, но тот внезапно ушёл в глухую оборону. Безусловно, это произошло не без помощи Цзю. Тот упрямо шёл вперёд и загонял противника к канатам, где устраивал форменное избиение. Тимофей прощупывал оборону джебом, находил слабое место, после чего выбрасывал комбинации. Он чередовал апперкоты и хуки, активно работал по туловищу и не давал Терреллу поднять голову.

И уже в четвёртом раунде американец пропустил очередной удар снизу и рухнул на колени, на автомате пытаясь ухватить соперника за ноги. Но рефери сделал вывод, что тот упал после толчка со стороны соперника и не стал открывать счёт. Сам Цзю не расстроился и как ни в чём не бывало пошёл в очередную атаку.

В целом, поединок напоминал недавнюю дуэль между Артуром Бетербиевым и Маркусом Брауном. Тогда россиянину также потребовалось попасть в сложную ситуацию, чтобы включить максимальные обороты и впоследствии не оставить оппоненту ни шанса. В четвёртом раунде от столкновения головами у него появилась глубокая рана на лбу, которая вполне могла стать причиной остановки боя. Чемпион прекрасно понимал это, поэтому рванул вперёд и нокаутировал американца.

То же самое делал и Цзю, правда, подобного эффекта добиться не удавалось. Временами казалось, что противник вот-вот окажется на канвасе, но тот чудесным образом стоял на ногах и даже умудрялся контратаковать. Тимофей пренебрегал обороной — порой слишком раскрывался и при этом оставался статичным, превращаясь в лёгкую мишень для выпадов Террелла. Однако вновь потрясти его не получалось.

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Со временем схватка всё больше стала напоминать обычную тренировку, в ходе которой один боксёр отрабатывает действия в атаке, а второй — в защите. К десятому раунду Цзю выбросил более 500 ударов, а по итогам 12-ти остановился на отметке в 749, причём 236 из них оказались точными. Гошей 163 раза достиг цели, но почти в каждом третьем случае бил джебы. Тимофей же в основном использовал силовые удары.

По итогам битвы сомневаться в победе Цзю не приходилось. Эксперт телеканала Showtime Стив Фархуд отдал австралийцу все раунды, кроме первого, а общий счёт составил 118:109. Тем удивительнее, что с ним не согласился ни один из членов жюри, а один из них чуть было не определил ничью.

Было заметно, что Тимофей заметно напрягся после объявления вердикта первого из судей. Так или иначе, Тимофей всё же взял верх единогласным решением (114:113, 116:111, 115:112) и выиграл 21-й бой в карьере, успешно дебютировав в США. По окончании поединка он был гораздо более уважителен и не только назвал Гошея «воином», но и признался, что ему самому необходимо прогрессировать во всех аспектах.