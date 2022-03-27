Тим Цзю хотел бы провести следующий бой в Лас-Вегасе

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Австралийский боксёр Тим Цзю рассказал, где желал бы провести следующий поединок на профессиональном ринге.
Тим Цзю хотел бы провести следующий бой в Лас-Вегасе
  • Gettyimages.ru

«Я мечтаю подраться в Лас-Вегасе, но на данный момент был бы рад вернуться и в Миннеаполис, это потрясающее место», — цитирует Цзю BoxingScene.

По его словам, бой с американцем Терреллом Гошеем стал для него хорошей возможностью получить «потрясающий опыт». 

«Рад, что получилось провести 12 раундов против такого качественного оппонента, как Террелл. Я показал всё, что могу», — заключил он.

27-летний Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гошеем. За победу он получил $1 млн. Боксёр сохранил право на титул чемпиона мира.

На счету Цзю 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения. У Гошея — 22 победы, три поражения, одна ничья.

Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.

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