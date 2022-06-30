Бетербиев рассказал, чего ждёт от реванша Усик — Джошуа

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Думаю, если Энтони Джошуа сделал выводы, что-то поменял в своём лагере... Мне кажется, что он может хорошо выступить. Насчёт Усика — тоже интересно, что он во втором бою покажет», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс».

Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Реванш между Усиком и Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.

Ранее Усик заявил, что Фьюри из-за страха не хочет боксировать с ним.