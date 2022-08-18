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Украинский боксёр Усик: деньги меня не мотивируют

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Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик рассказал, почему продолжает заниматься профессиональным боксом.
Украинский боксёр Усик: деньги меня не мотивируют
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Деньги меня не мотивируют. Возможно, из всех ресурсов в жизни их легче всего получить. Моя цель — прожить жизнь так, чтобы быть полезным миру, в котором я живу. Невозможно просто складывать деньги в карман и делать всё для себя», — цитирует Усика Sport.ua.

По его словам, перед Божьим судом только «твои действия будут иметь реальное значение, а не то, сколько ты заработал».

Усик проведёт 20 августа второй поединок с британцем Энтони Джошуа. Бой ориентировочно начнётся в 23:00 мск. Первый поединок завершился убедительной победой украинского боксёра единогласным решением судей.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю предположил, завершит ли Джошуа карьеру в случае второго подряд поражения от Усика.



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