военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Цзю сомневается, что Джошуа завершит карьеру в случае поражения от Усика

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю предположил, завершит ли Энтони Джошуа карьеру в случае второго подряд поражения от Александра Усика.
Цзю сомневается, что Джошуа завершит карьеру в случае поражения от Усика
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Думаю, он сможет продолжить карьеру. Многое зависит от того, как он проиграет. Если он уступит в одну калитку, то у него может и не быть настроения продолжать. 32 года — нормальный возраст для тяжей», — цитирует Цзю «Газета.Ru».

Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, что Усик 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Ранее сообщалось, что известный тренер Фёдор Лапин считает, что Усик не должен испытывать проблем перед реваншем с Джошуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить