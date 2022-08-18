Цзю сомневается, что Джошуа завершит карьеру в случае поражения от Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю предположил, завершит ли Энтони Джошуа карьеру в случае второго подряд поражения от Александра Усика.

«Думаю, он сможет продолжить карьеру. Многое зависит от того, как он проиграет. Если он уступит в одну калитку, то у него может и не быть настроения продолжать. 32 года — нормальный возраст для тяжей», — цитирует Цзю «Газета.Ru».

Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, что Усик 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее сообщалось, что известный тренер Фёдор Лапин считает, что Усик не должен испытывать проблем перед реваншем с Джошуа.