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Лебедев рассказал, как закончится бой Усик — Джошуа

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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBС и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа.
Лебедев рассказал, как закончится бой Усик — Джошуа
  • Gettyimages.ru

«Конечно, буду болеть за Усика. Насколько мне известно, Усик набрал 15 кг. Уверяю вас, что на его скорость это никак не повлияет. Моё мнение: в этом бою всё будет гораздо быстрее, чем в первом», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у украинского боксёра стало больше сил, это сыграет важную роль в его досрочной победе над Джошуа.

«Вывод: фаворит — Усик, досрочная победа», — заключил Лебедев.

19 августа Усик и Джошуа прошли процедуру взвешивания.

Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, что Усик 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд назвал фаворита боя-реванша Усик — Джошуа.

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