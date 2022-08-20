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Дрозд назвал фаворита боя-реванша Усик — Джошуа

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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд считает, что чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Александр Усик является фаворитом боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
Дрозд назвал фаворита боя-реванша Усик — Джошуа
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что у многих экспертов Усик является твёрдым фаворитом. Но это не значит, что в бою не может быть сюрпризов. Думаю, что Джошуа прекрасно понимает: для него это, наверное, главный шанс остаться на самом верху», — приводит слова Дрозда РИА Новости.

По его словам, британец должен рисковать в бою с Усиком. Он также подчеркнул, что если судить по уровню бокса, то украинский спортсмен будет перебивать Джошуа и за счёт скорости выиграет.

«Но все может случиться, ведь Джошуа нанял прекрасного тренера Гарсию, который учит хорошо драться. Так что это будет классный бой. Нокаут? Он возможен, но считаю, что поединок продлится все 12 раундов», — заключил Дрозд.

19 августа Усик и Джошуа прошли процедуру взвешивания.

Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, что Усик 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее Усик рассказал, почему продолжает заниматься профессиональным боксом.

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