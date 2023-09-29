Гассиев — об отказе Валлина от рукопожатия: это выбор каждого

Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал, как отреагировал на отказ шведа Отто Валлина от рукопожатия.

«Нормально воспринял его решение: это выбор каждого. Кто-то жмёт руку, а кто-то — нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было как-то непривычно», — цитирует Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Он также отметил, что каждый соперник по-своему сложный и он не может назвать Валлина своим самым серьёзным оппонентом. По словам боксёра, бой будет интересным.

После взвешивания вес россиянина составил 98 кг, а шведа — 107,75 кг. Победитель боя займёт вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации.

Поединок пройдёт на турнире «Лига Ставок. IBA Champion’s Night» 30 сентября в Белеке (Турция).

Ранее Гассиев и Валлин не обменялись рукопожатием на процедуре взвешивания перед поединком.