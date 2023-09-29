Узнать больше

Гассиев — об отказе Валлина от рукопожатия: это выбор каждого

Короткая ссылка
Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал, как отреагировал на отказ шведа Отто Валлина от рукопожатия.
Гассиев — об отказе Валлина от рукопожатия: это выбор каждого
  • © IBA / Руслан Колесников

«Нормально воспринял его решение: это выбор каждого. Кто-то жмёт руку, а кто-то — нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было как-то непривычно», — цитирует Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Он также отметил, что каждый соперник по-своему сложный и он не может назвать Валлина своим самым серьёзным оппонентом. По словам боксёра, бой будет интересным. 

После взвешивания вес россиянина составил 98 кг, а шведа — 107,75 кг. Победитель боя займёт вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации. 

Поединок пройдёт на турнире «Лига Ставок. IBA Champion’s Night» 30 сентября в Белеке (Турция).

Ранее Гассиев и Валлин не обменялись рукопожатием на процедуре взвешивания перед поединком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить