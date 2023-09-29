Узнать больше

Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Гассиевым

Короткая ссылка
Российский боксёр Мурат Гассиев и швед Отто Валлин не обменялись рукопожатиями на процедуре взвешивания перед поединком на шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night» в Турции.
Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Гассиевым
  • © IBA / Руслан Колесников

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксёра. Преподам ему урок и буду ждать ошибки противника», — цитирует Валлина пресс-служба Федерации бокса России.

После взвешивания вес россиянина составил 98 кг, а шведа — 107,75 кг. Победитель боя займёт вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации. 

Бой пройдёт на турнире «Лига Ставок. IBA Champions Night» 30 сентября в Белеке (Турция).

С осени 2020 года Гассиев одержал четыре досрочные победы. В своём последнем поединке он во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental.

На счету Валлина 25 побед (14 — нокаутом) при одном поражении в сентябре 2019 года от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

Ранее Гассиев и Валлин прошли процедуру взвешивания перед поединком на шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить