Боксёры Гассиев и Валлин прошли процедуру взвешивания

Российский боксёр Мурат Гассиев и швед Отто Валлин прошли процедуру взвешивания перед поединком на шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night».

Вес россиянина составил 98 кг, а Валлина — 107,75 кг.

Победитель боя займёт вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации.

С осени 2020 года Гассиев одержал четыре досрочные победы. В своём последнем поединке он во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental.

На счету Валлина 25 побед (14 — нокаутом) при одном поражении в сентябре 2019 года от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

Ранее Виталий Сланов, тренер Гассиева, рассказал о проблемах с поиском спарринг-партнёров перед боями.