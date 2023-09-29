Тренер Гассиева рассказал о проблемах с поиском спарринг-партнёров перед боями

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, рассказал о проблемах с поиском спарринг-партнёров перед боями.

«Было непросто найти спарринг-партнёров? Спасибо Федерации бокса России и промоутерским компаниям «Патриот» и Ural Boxing. Они занимались данным вопросом, и в этот раз подобраны хорошие и крупные спарринг-партнёры. Приехали и американец, и южноафриканцы, и хорват. Мы довольны.

Были ли с этим проблемы ранее? Перед всеми предыдущими поединками. Причём я не шучу. Обещали по десять человек, а потом что-то вечно случалось. То самолёт задержали, то ещё какие-то проблемы. В итоге один Юрий Быховцев нас спасал, приезжал из Белоруссии, и мы вместе с ним готовились. Я никого не критикую и не жалуюсь. Просто отмечаю, что впервые достались спарринг-партнёры, которые нужны. Перед последними четырьмя боями они были слабые. Даже в Сербии. Нам привезли хороших ребят-любителей, но они по уровню сильно уступали Мурату», — заявил Сланов в интервью RT.

Также он рассказал, как Федерация бокса России оказывала содействие со сборами.

«Ну во-первых, сам лагерь недешёвый. Всё стоит денег: и команду содержать больше месяца, и спарринг-партнёров привезти. Много других мелких нюансов. В Федерации очень хорошо подошли к делу».

Ранее Сланов назвал несправедливой критику боксёра за выбор противников.