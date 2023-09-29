Сланов назвал несправедливой критику Гассиева за выбор «мешков» в качестве противников

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, назвал несправедливой критику боксёра за выбор противников.

«Как я реагировал на заявление о том, что Гассиев бьёт «мешков» вместо того, чтобы драться с топами? Критика была не совсем справедливая. Когда какой-нибудь возрастной российский боксёр берёт верх над человеком из седьмого или восьмого десятка рейтинга Boxгec, то его все хвалят. При этом Гассиев помладше, уже через многое прошёл. А в последний раз справился с небитым соперником, который совсем немного ниже него в списке. Однако народ недоволен. Он же не сам себе этого оппонента попросил… Дали противника, он подготовился. Просто так получилось, что бой быстро закончился», — заявил Сланов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, назовут ли Гассиева «мешком», если он легко побьёт Валлина.

«Думаю, такие разговоры всё равно будут. Потому что Гассиева критиковали после схваток и с Денисом Лебедевым, и с Кшиштофом Влодарчиком, меньше всего — после битвы с Юниером Дортикосом. Но это болельщики, они имеют право высказывать своё мнение. Когда смотрю футбол, я же тоже остаюсь недоволен, если Лионель Месси не так пас отдал. Мурат спокойно к этому относится».

Ранее Сланов высказался о втором гражданстве спортсмена.