«Достоин своей фамилии»: Цзю-младший завоевал второй чемпионский пояс и сделал ещё один шаг к величию отца

Тим Цзю единогласным решением судей одержал победу над Брайаном Мендосой и не только защитил пояс WBO, но и завоевал временный титул, по версии WBC. После поединка австралиец бросил вызов Джермеллу Чарло в надежде стать абсолютным чемпионом в первом среднем весе, а также изъявил желание позднее подняться в среднюю категорию и сойтись с Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. По мнению Дениса Лебедева, у боксёра с российскими корнями всё только начинается и он ещё порадует болельщиков. Григорий Дрозд же считает, что сын Константина Цзю достойно продолжает дело отца, хотя сравнивать их пока преждевременно.

Тимофея Цзю можно смело назвать одним из самых перспективных боксёров планеты. К неполным 29 годам он не потерпел ни одного поражения и одержал 24 победы. Также он владеет двумя чемпионскими поясами в первом среднем весе: регулярным — по версии WBO и временным — по спискам WBC. Однако, несмотря на все достижения, многие до сих пор продолжают сравнивать австралийца с прославленным отцом Константином Цзю и считают, что в определённой степени фамилия помогла ему продвинуться.

Поначалу Тимофея критиковали и за отсутствие серьёзной оппозиции. В какой-то мере эти претензии были оправданы. Усложнял выбор соперников и тот факт, что молодой атлет дрался исключительно на родине. Да и торопиться его команда не собиралась, подбирая посильных боксёров. В первые несколько лет профессиональной карьеры Цзю-младший без особых проблем набил убедительный рекорд, зачастую беря верх нокаутом. Например, поединки с безвестными Стиви Фердинандусом и Маркосом Хесусом Корнехо завершились уже в первом раунде.

Лишь в 2019-м, когда талантливый проспект завоевал первые региональные пояса, уровень соперников немного повысился. Самый на тот момент сложный поединок он провёл в августе 2020-го, когда противостоял Джеффу Хорну, ранее одолевшему самого Мэнни Пакьяо. Но затем Хорн проиграл Теренсу Кроуфорду и Майклу Зерафе и смотрелся уже не так опасно. А после поражения от Цзю техническим нокаутом в восьмом раунде Шершень закончил карьеру.

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По мнению экс-чемпиона планеты Дениса Лебедева, Цзю-младшего вели абсолютно грамотно. Он объяснил, что по-настоящему сильных боксёров никто не будет сходу кидать под крепких соперников, чтобы не препятствовать их постепенному прогрессу.

«Всё, что имеет Тим, он полностью заслужил. Соглашусь с тем, что Брайан Мендоса стал первым серьёзным оппонентом для Цзю-младшего. Однако всё, что происходило в его карьере до того, как раз и подводило к такому противостоянию. Ничего необычного тут нет. Нормальный рабочий процесс. Именно так продвигают чемпионов. Звучная фамилия лишь добавляет интереса к Тиму. А так он с Константином совершенно не связан: один уже прославился, у другого всё только начинается», — отметил Лебедев в беседе с RT.

Зато в дальнейшем австралиец противостоял уже крепким мастерам, пусть по-прежнему практически не выезжал за пределы родной страны. В январе 2023-го он и вовсе должен был сразиться с абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло, но схватка сорвалась из-за травмы руки соперника.

Тимофей не стал брать паузу, чтобы дождаться американца, и согласился на встречу с его соотечественником Тони Харрисоном за временный чемпионский титул WBO. К чести молодого человека, он вообще не тратит лучшие годы попусту и регулярно выходит на ринг. Например, в 2021-м он провёл три поединка, в 2022-м — только один, но в текущем — снова три.

В лице Харрисона он получил оппонента, который брал верх над самим Чарло, хотя потом уступил ему в реванше. Цзю уверенно склонил чашу весов на свою сторону. А спустя всего несколько месяцев он уже в первом раунде нокаутировал Карлоса Окампо. Заслуженной наградой за эти успехи стал окончательный переход к нему пояса WBO. Чарло отказался от его защиты, сделав выбор в пользу денежного поединка с Саулем Альваресом, и решением организации был лишён титула.

В противостоянии же с Мендосой австралиец получил возможность стать чемпионом ещё и по версии WBC, пусть и временным. И в этой схватке уже никто не мог упрекнуть спортсмена с российскими корнями в том, что он выбрал себе удобного противника. Американец подошёл к ней с не менее впечатляющим рекордом 22−2. Более того, в прошлом году он одолел восходящую звезду Себастьяна Фундору.

Но Цзю справился и с этим вызовом. Причём первая половина боя получилась как минимум равной. Мендоса, славящийся контратакующим стилем, неожиданно смело пошёл вперёд. Он демонстрировал потрясающие скорость и движение. Брайан успевал не только уходить от могучих ударов соперника, но и осыпать его джебами и работать по этажам, грамотно набирая очки.

Тимофей, с одной стороны, выглядел растерянно и никак не мог найти удобную для себя дистанцию, с другой — не спешил рисковать, памятуя о нокдауне, в котором оказался в первом же раунде схватки с Тереллом Гошей, неосмотрительно бросившись в атаку.

Однако во второй половине всё кардинально изменилось. Австралиец постепенно пристрелялся и принялся зажимать оппонента у канатов, выбрасывая опаснейшие силовые выстрелы. Американец ощутимо замедлился и вынужден был порой спасаться в клинче. В седьмом отрезке он едва не был нокаутирован. Цзю донёс до корпуса соперника два фирменных апперкота, после которых того зашатало, а затем попытался добить хуками. Но Мендосу выручил гонг.

Полностью повторилась ситуация в десятой трёхминутке, когда Брайан опять оказался под шквалом ударов, но чудом остался на ногах. Судья был уже близок к тому, чтобы остановить поединок, но Тиму не хватило немного времени.

«Без обид, но в одном из раундов он стонал, издавал странные звуки, и я подумал: «Как он ещё на ногах-то стоит?» У него благородная натура. Многие бойцы покинули бы ринг. Это точно. Именно поэтому я проявил к нему так много уважения — потому что знал, что он боец и у него бойцовский характер. Он сам так сказал: «Убей или будешь убит». Именно это он и демонстрирует», — приводит слова триумфатора Fox Sports.

Единственной ложкой дёгтя для него стал только несостоявшийся нокаут. Впрочем, Тимофея это не сильно расстроило, поскольку судьи единогласно отдали ему победу, и он спокойно решил главную задачу — получил второй пояс.

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Далее, по мнению опрошенных RT экспертов, боксёра ждёт определяющий момент. Экс-чемпион мира Григорий Дрозд считает, что для того, чтобы выйти на новый уровень, ему необходимы громкие бои со звёздами.

«Тогда уже никто не будет вспоминать, чей сын Тимофей. Мендоса стал одним из первых по-настоящему сильных соперников на его пути. И важно, что мы увидели качественный поединок, хотя австралийцу пришлось нелегко. Но главное, он справился с американцем. Цзю-младший сейчас однозначно на подъёме», — отметил он.

Лебедев же выразил уверенность, что чемпион только выходит на полную мощность.

«Я бы даже сказал, что Цзю чуть-чуть торопится. Но появилась возможность завоевать второй пояс. Почему бы ей не воспользоваться? Это мечта любого боксёра. Конечно, все ждут схватки с Чарло. Уверен, Тимофей сделает всё, чтобы объединить титулы», — заявил он.

Сам спортсмен тоже прекрасно понимает, что ему необходимы более серьёзные соперники. Сразу же после победы над Мендосой он бросил вызов Чарло, посетовав, что тот предпочёл встрече с ним возможность заработать в противостоянии с Альваресом.

«Он теперь в таком сложном положении, потому что без боя со мной не обойтись. Ему удалось выкрутиться, получить небольшой заработок. Но если бы я вытащил его в январе, то этого вознаграждения не было бы. Его карьера была бы закончена. Так что ему остаётся последний бой», — добавил Цзю-младший.

Достаточно чётко он обрисовал и более далёкие планы. На пресс-конференцию атлет пришёл в футболке с фамилиями бывших и будущих оппонентов. Харрисон, Окампо и Мендоса в данном списке были зачёркнуты. Далее же шли Чарло, Кроуфорд и Альварес. То есть боксёр собирается, став абсолютным чемпионом в первом среднем весе, подняться в средний, по примеру Джермелла.

И если ему удастся достичь всех упомянутых целей, то Тима Цзю, наконец, перестанут воспринимать исключительно через призму легендарного отца. Пока же сам австралиец всячески открещивается от подобных сравнений и скромно отмечает, что до достижений Цзю-старшего ему далеко. Однако Лебедев признался, что не вспоминать о Константине во время поединков сына невозможно, уж очень похожа их манера ведения боя.

«Порой возникает ощущение, что на ринг вышел не Тим, а сам Костя в молодые годы. И хочется верить, что у него всё получится. Уверен, Тимофей сделает всё, чтобы сравниться с отцом как минимум по количеству завоёванных поясов. Да и сам Костя, думаю, этого хочет. Ведь любой мужчина воспитывает своих детей так, чтобы они стали лучше, чем он сам», — объяснил Лебедев.

Дрозд же, напротив, считает, что сравнивать их преждевременно, и призывает просто наблюдать за поступательным движением вверх талантливого атлета.

«Безусловно, громкая фамилия не может не привлекать внимание к Тиму. Думаю, он как минимум её достоин, поскольку стал чемпионом по двум версиям. Вместе с тем ставить его рядом с Константином Борисовичем я бы не стал. Для этого ещё необходимо проделать огромный путь. Но в целом очевидно, что парень по-хорошему амбициозен и трудолюбив. Он пытается быть классным боксёром», — подытожил Дрозд.