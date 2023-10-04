Чарло заявил, что готов подраться с Тимом Цзю в следующем бою

Американский боксёр Джермелл Чарло заявил, что готов подраться с Тимом Цзю в следующем поединке.

«Я возвращаюсь в первый средний вес. Для меня это будет важно, я легко сделаю этот вес. Я просто слушаю своих тренеров, если следующим соперником будет Тим Цзю, то я готов к этому бою», — цитирует Чарло Boxing Scene.

1 октября стало известно, что Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO. Это произошло после того, как стартовал поединок, в котором Чарло уступил мексиканцу Саулю Альваресу.

Чарло потерял титул из-за отказа защищать чемпионский пояс в бою против Цзю. Он решил провести поединок с Альваресом в весовой категории до 76,2 кг и автоматически потерял пояс WBO в первом полусреднем весе после выхода на ринг.

На счету Тима Цзю 23 победы в карьере.

Ранее Константин Цзю заявил, что Тиму надо идти к полноценному титулу в WBC.