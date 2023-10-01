Цзю заявил, что Тиму надо идти к полноценному титулу в WBC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о целях сына Тима.

«В общем-то Тим уже давно стал чемпионом WBO, а сейчас он получил полноценный статус. Теперь ему надо побеждать Мендосу, это будет первым шагом к объединительным боям. И затем стать чемпионом WBC. А дальше посмотрим, по какой из версий надо идти», — цитирует Цзю РИА Новости.

1 октября стало известно, что Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO. Он стал им после того, как стартовал поединок, в котором встретились американец Джермелл Чарло и мексиканец Сауль Альварес.

Чарло потерял титул из-за отказа защищать чемпионский пояс в бою против Цзю. Он решил провести поединок с Альваресом в весовой категории до 76,2 кг и автоматически потерял пояс WBO в первом полусреднем весе после выхода на ринг.

На счету Цзю 23 победы в карьере.

Ранее Чарло сообщил о готовности подраться с Цзю за титул WBO.