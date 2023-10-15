Тим Цзю победил Мендосу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBO
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Цзю победил Мендосу единогласным решением судей. Поединок прошёл в Бродбиче (Австралия).
Таким образом, Тим впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.
На счету Цзю 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Мендоса потерпел третье поражение при 22 победах.
Ранее сообщалось, что российские боксёры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы.