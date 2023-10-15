Тим Цзю победил Мендосу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBO

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю одержал победу над американцем Брайаном Мендосой.

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей. Поединок прошёл в Бродбиче (Австралия).

Таким образом, Тим впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

На счету Цзю 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Мендоса потерпел третье поражение при 22 победах.

Ранее сообщалось, что российские боксёры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы.