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Тим Цзю победил Мендосу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBO

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Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю одержал победу над американцем Брайаном Мендосой.
Тим Цзю победил Мендосу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBO
  • Gettyimages.ru

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей. Поединок прошёл в Бродбиче (Австралия).

Таким образом, Тим впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

На счету Цзю 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Мендоса потерпел третье поражение при 22 победах.

Ранее сообщалось, что российские боксёры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы.

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