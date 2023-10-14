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Российские боксёры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы

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Сборная России по боксу завоевала четыре золотые медали на Кубке Европейской конфедерации 2023 года в черногорской Будве.
Российские боксёры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы
  • Gettyimages.ru
  • © FOTOKITA

Первое место заняли Баир Батлаев (весовая категория до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг).

Серебряные медали завоевали Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг).

Бронзовые награды достались Тархану Идигову (до 67 кг) и Рамазану Ханапиеву (до 92 кг).

Соревнования прошли с 8 по 14 октября. Российские боксёры выступали с флагом и гимном страны.

Ранее австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю рассказал, что не ощущает себя настоящим обладателем чемпионского пояса.

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