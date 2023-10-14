Тим Цзю: я буду доволен, только когда выиграю титульный бой
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«Нет-нет. Я уже говорил ранее — я буду доволен, только когда выиграю титульный бой. Всё остальное будет просто играть свою роль», — цитирует Цзю Boxing Scene.
1 октября стало известно, что Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO. Это произошло после того, как стартовал поединок, в котором Чарло уступил мексиканцу Саулю Альваресу.
15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Цзю и Брайаном Мендосом.
Ранее Цзю высказался о титульном поединке с Мендосом.