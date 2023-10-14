Тим Цзю: я буду доволен, только когда выиграю титульный бой

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю рассказал, что не ощущает себя настоящим обладателем чемпионского пояса.

«Нет-нет. Я уже говорил ранее — я буду доволен, только когда выиграю титульный бой. Всё остальное будет просто играть свою роль», — цитирует Цзю Boxing Scene.

1 октября стало известно, что Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO. Это произошло после того, как стартовал поединок, в котором Чарло уступил мексиканцу Саулю Альваресу.

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Цзю и Брайаном Мендосом.

Ранее Цзю высказался о титульном поединке с Мендосом.