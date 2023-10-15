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Цзю — о победе Тима: это был хороший бой

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу сына Тима над Брайаном Мендосой.

«Он победил и отстоял звание. Я доволен. Это был бой против хорошего соперника, который ни разу на полу не был. Поэтому это был тяжёлый и хороший поединок. Эмоции только положительные», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс».

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей. Поединок прошёл в Бродбиче (Австралия).

Таким образом, Тим впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

На счету Цзю 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Мендоса потерпел третье поражение при 22 победах.

Ранее Тим Цзю бросил вызов Чарло после победы над Мендосой.

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