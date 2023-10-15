Тим Цзю бросил вызов Чарло после победы над Мендосой

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю бросил вызов американцу Джермеллу Чарло.

«Мужик, он дрался с Канело — лучшим боксёром своей весовой категории. Чарло лучший в первой средней весовой категории, но нужно доказать, кто действительно король дивизиона. Увидимся в Вегасе», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.

Напомним, что Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Поединок прошёл в Бродбиче (Австралия) и продлился все 12 раундов.

Таким образом, Тим впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

На счету Цзю 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Мендоса потерпел третье поражение при 22 победах.

Ранее Чарло заявил, что готов подраться с Тимом Цзю в следующем бою.