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Тим Цзю бросил вызов Чарло после победы над Мендосой

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Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю бросил вызов американцу Джермеллу Чарло.
Тим Цзю бросил вызов Чарло после победы над Мендосой
  • Gettyimages.ru
  • © Bradley Kanaris

«Мужик, он дрался с Канело — лучшим боксёром своей весовой категории. Чарло лучший в первой средней весовой категории, но нужно доказать, кто действительно король дивизиона. Увидимся в Вегасе», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.

Напомним, что Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Поединок прошёл в Бродбиче (Австралия) и продлился все 12 раундов.

Таким образом, Тим впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

На счету Цзю 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Мендоса потерпел третье поражение при 22 победах.

Ранее Чарло заявил, что готов подраться с Тимом Цзю в следующем бою.

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