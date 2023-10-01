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Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO

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Боксёр Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе.
Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO
  • Gettyimages.ru

Он стал им после того, как стартовал поединок, в котором встретились американец Джермелл Чарло и мексиканец Сауль Альварес.

Чарло потерял титул из-за отказа защищать чемпионский пояс в бою против Цзю. Он решил провести поединок с Альваресом в весовой категории до 76,2 кг и автоматически потерял пояс WBO в первом полусреднем весе после выхода на ринг.

На счету Цзю 23 победы в карьере.

Ранее стало известно, что Джермелл Чарло назвал Тима Цзю «бумажным чемпионом».

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