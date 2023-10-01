Доминирование и нокдаун в седьмом раунде: Альварес победил Чарло и остался абсолютным чемпионом во втором среднем весе

Сауль Альварес взял верх над Джермеллом Чарло в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. На протяжении всего боя мексиканец владел колоссальным преимуществом и почти вдвое превзошёл американца по числу попаданий, а в седьмом раунде мощнейшим ударом правой отправил его в нокдаун. По окончании схватки все трое судей встали на сторону Канело и позволили ему одержать 60-ю победу в карьере.

Поединок с Джоном Райдером сложился для Сауля Альвареса не лучшим образом. Пусть мексиканец одержал победу и отстоял звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, его выступление оставляло желать лучшего. К неожиданности многих, битва продлилась все запланированные раунды, а о тотальном доминировании Канело не было и речи. Более того, в концовке он вновь выглядел заметно уставшим — как в дуэли с Дмитрием Биволом, который нанёс ему второе поражение в карьере.

Поэтому бой с Джермеллом Чарло должен был ответить на вопрос, по-прежнему хорош Альварес или возраст понемногу начинает брать своё. В июле он отпраздновал 33-летие, а в этом возрасте многие топ-боксёры начинают постепенно сдавать. Правда, сам мексиканец был с этим категорически не согласен и объяснял не самые высокие результаты не старением, а травмами. По его словам, из-за проблем со здоровьем он не мог тренироваться в полную силу, поэтому и был не так убедителен.

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Что касается Чарло, то на бумаге он выглядел очень опасным оппонентом. Пусть изначально в качестве соперника Канело планировался его чуть более физически мощный брат Джермалл, списывать Джермелла со счетов не стоило. Тот прослыл отличным контрпанчером и заслуженно считался одним из сильнейших представителей первого среднего веса, где удерживал пояса по всем четырём престижным категориям. Правда, одного из них лишился именно из-за согласия на встречу с Альваресом. В тот момент, как американец вышел на ринг переполненной арены T-Mobile в Лас-Вегасе, титул WBO перешёл во владение Тима Цзю, в схватке с которым он должен был проводить обязательную защиту.

И поначалу казалось, что решение оставить свой дивизион и подняться на две категории выше было ошибочным. Чарло крайне пассивно начал противостояние и на протяжении первых раундов практически не отвечал Альваресу, по традиции работавшему первым номером и постоянно поддавливавшему оппонента. Да, Сауль много мазал, возможно, больше, чем обычно. Но перманентный прессинг и обилие выброшенных ударов всё же склоняли на его сторону как зрителей, так и судей.

В таком ключе прошли три первых отрезка битвы. Разве что со временем Канело стал всё чаще находить бреши в обороне Чарло. Особое внимание он сосредоточил на корпусе претендента, и это было донельзя логично. Ведь таким образом он не только снимал защиту с головы соперника, но и подтачивал его выносливость, создавая отличный задел на поздние раунды. Ведь именно в них мексиканец традиционно испытывал наибольшие трудности.

Лишь начиная с четвёртой трёхминутки Чарло стал пусть и изредка, но огрызаться. Претендент стал использовать своё главное оружие и пытаться ловить чемпиона на встречном движении, а также атаковать серийно. И иногда это доставляло Альваресу некий дискомфорт. К джебу добавились апперкоты и боковые, появились редкие удары по туловищу, однако перевернуть ход противостояния не получалось. Уж слишком часто Джермелл оказывался припёртым к канатам или зажатым в углу, позволяя Саулю бить «на выбор».

Первая половина боя прошла под диктовку Альвареса. Аналитик Showtime Стив Фархуд увидел небольшое превосходство Чарло лишь в пятом отрезке — за счёт пары неплохих комбинаций и точного левого бокового. Однако уже к этому моменту его положение можно было оценивать как критическое. Очевидно, американец надеялся, что со временем мексиканец подсядет физически и будет не так агрессивен. Но даже в этом случае отыграть такое колоссальное отставание казалось крайне сложной задачей. А рассчитывать на нокаут в битве с ранее ни разу не оказывавшимся на полу чемпионом выглядело крайне опрометчивым.

В седьмом раунде этот план окончательно дал трещину. Мощнейший правый оверхенд пришёлся точно в цель и заставил Чарло опуститься на колено, а рефери — отсчитать нокдаун. На ноги он поднялся, но вплоть до окончания трёхминутки находился под градом ударов и не смог реабилитироваться за этот провал. Отрезок был проигран 8:10, а шансов взять верх судейским решением практически не осталось.

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Чтобы переломить ход поединка, Чарло был необходим если не нокаут, то серия нокдаунов. Однако предпосылок для этого не было. Американец рискнул сам пойти вперёд, но стало только хуже. Большинство его выпадов приходились в блок или воздух, а наказание следовало незамедлительно. Возможно, на действиях Джермелла сказывался длительный простой. Ведь последний раз он бился аж в мае 2022 года. В то время как Канело с того момента успел сразиться не только с Биволом и Райдером, но и с Геннадием Головкиным.

Можно ли было отдать Чарло один из последних четырёх отрезков? Разве что при большом желании. Временами он вспыхивал многоударными комбинациями, но все его всплески активности Альварес мгновенно гасил. Не чувствовалось и усталости в его движениях. Вплоть до самого конца он ничуть не замедлился и развеял сомнения о его нынешней форме. Джермелл, наоборот, заметно наелся.

Финальный спурт Чарло так и не предпринял. В общей сложности он нанёс почти вдвое меньше точных попаданий (71:134) и безропотно уступил решением. Один из членов жюри отдал ему лишь один из 12 раундов, двое других были чуть более благосклонны к претенденту — 108:119, 109:118 (дважды). Альварес одержал юбилейную, 60-ю победу в карьере и в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе. А в интервью он заявил, что такого Канело побить не сможет никто. Возможно, опровергнуть его заявление в скором времени попробуют Бивол или Дэвид Бенавидес.