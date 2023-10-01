Непреодолимая преграда: Гассиев уступил Валлину раздельным решением судей и потерял пояс чемпиона WBA Intercontinental

Мурат Гассиев уступил Отто Валлину раздельным решением судей и лишился титула чемпиона по версии WBA Intercontinental. На протяжении всего боя россиянин активно шёл вперёд, но так и не смог приноровиться к манере соперника. Тот, пользуясь преимуществами в росте и длине рук, активно выбрасывал правый джеб и не позволял сокращать дистанцию. А в шестом раунде швед едва не отправил российского боксёра в нокдаун, выбросив жёсткий правый хук навстречу. В результате один арбитр занял сторону уроженца Северной Осетии, но два других отдали победу скандинаву.

Бой с Отто Валлином обещал получиться для Мурата Гассиева самым сложным в тяжёлом весе на данный момент. После поражения в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом с Александром Усиком и перехода в новую категорию он одержал четыре победы нокаутом подряд за явным преимуществом.

Однако выбор соперников вызывал большие вопросы, поскольку ни один из них не был в состоянии навязать реальную конкуренцию россиянину и не выдержал в ринге с ним даже половины дистанции. Дольше всех продержался Михаэль Валлиш — до четвёртого раунда. Майк Бэлоган дотерпел только до второго, а Карлоус Уэлч и Нури Сефери оказались на настиле уже в стартовом.

В противостоянии же со шведом Ирона ждало настоящее испытание. О его уровне наглядно свидетельствовала статистика. В 27 поединках он потерпел лишь одно поражение, а ещё одну встречу признали несостоявшейся. Причём единственным боксёром, сумевшим остановить Валлина, стал сам Тайсон Фьюри в 2019-м. Да и то дошло до решения судей. Затем Отто вышел на серию из пяти побед и намеревался продлить её.

«Валлин уже боксировал на топ-уровне, входит в топ-15 рейтингов. Наверное, он не просто так там оказался. В его послужном списке хорошие встречи не только с Фьюри. Ни в коем случае нельзя недооценивать Отто, нужно подготовиться максимально серьёзно», — высказывался об оппоненте Гассиев.

Из преимуществ скандинава можно было выделить также габариты (он оказался почти на 10 кг тяжелее и на 5 см выше) и умение держать удар. Как уже говорилось, даже Фьюри не сумел завершить бой с ним досрочно. С другой стороны, швед и сам нечасто радует нокаутами. Так, четыре его последние встречи дошли до вердикта арбитров.

Дополнительно подогрел интерес к поединку Валлин на церемонии взвешивания, когда отказался пожать руку оппоненту.

«Я здесь не для того, чтобы быть его другом. Я здесь, чтобы побить его. Это бой, а не место для дружбы», — объяснил он.

Впрочем, хладнокровный Гассиев отнёсся к произошедшему предельно спокойно и не стал реагировать на провокацию.

«Нормально воспринял его решение, это выбор каждого. Кто-то жмёт руку, а кто-то нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть непривычно», — признался отечественный спортсмен.

Увы, наказать Валлина за некрасивый поступок не вышло. Нельзя не подчеркнуть, что тактически он провёл в высшей степени грамотный бой и во многом последовал примеру Усика, который нанёс Мурату поражение пять лет назад. Разумеется, швед намного мощнее украинца, но здорово использовал своё преимущество в росте и длине рук. К тому же он тоже левша.

С первых же минут россиянин ожидаемо пошёл вперёд и принялся прессинговать оппонента. Однако тот держал его на комфортной для себя дистанции, умело орудуя правым джебом. Собственно, этот удар превратился для Ирона в серьёзную проблему, и найти её решение он так и не смог. Гассиев пытался сблизиться, чтобы работать в излюбленной манере, но швед не позволял этого. Более того, Отто постоянно заходил за чужую левую руку, чтобы избежать мощного правого бокового.

К тому же ощущалось: двухметровый швед, несмотря на габариты, прекрасно подготовился к противостоянию и на ногах постоянно уходил в стороны, не застаиваясь на месте и не позволяя Гассиеву прицелиться. И сил Отто хватило в итоге на все 12 раундов.

Единственное, что оставалось отечественному боксёру, — пытаться пробить корпус скандинава. Он нанёс немало перспективных выстрелов по печени, но не создал по-настоящему нерешаемых проблем. Опять же, Валлин не позволял работать сериями. Правда, в середине поединка показалось, что у Ирона появился шанс, поскольку соперник несколько замедлился и уже не всегда успевал уходить с дистанции.

У уроженца Северной Осетии ещё в третьем отрезке прошла пара фирменных боковых. После одного из них, пришедшегося в скулу, оппонента даже зашатало, но добить его не удалось. Гассиев принялся активнее работать сериями и смелее идти вперёд. Казалось, он наконец приноровился к манере оппонента.

Увы, как только россиянин излишне уверовал в себя, так едва не был наказан в шестом раунде. Он бросился в очередную атаку в попытке выбросить правый крюк в челюсть и сам пропустил ответный короткий жёсткий удар навстречу. Мурата повело, и ему пришлось буквально спасаться в клинче.

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По ходу небольшого перерыва отечественный атлет успел восстановиться. Но во второй половине боя для него ничего не изменилось. Валлин не собирался уставать и не отходил от тактики, которая могла принести ему успех. Он правым джебом обрабатывал лицо соперника и выбросил намного больше ударов, пусть они и не несли в себе серьёзной мощи. А как только Отто видел, что Ирон заряжается на нокаут и открывает челюсть, бил туда и убегал в сторону.

Гассиев, складывалось впечатление, просто не понимал, что ему делать в такой ситуации, и не имел плана В. В заключительных чемпионских раундах он по-прежнему упрямо лез вперёд, натыкаясь на джебы, в надежде на лаки-панч. Периодически удавалось провести серию-другую по корпусу, но прекрасно физически готовый швед успевал уходить с дистанции и не позволял зажимать себя у канатов.

Особенно эффектной получилась концовка последней трёхминутки, когда Мурат в попытке нокаутировать оппонента сбил оператора в углу. Затем он всё же донёс до его челюсти правый боковой, но недостаточно сильный, чтобы досрочно завершить встречу. Да и швед в очередной раз продемонстрировал способность держать удар. Любой другой соперник после некоторых попаданий Гассиева в этот вечер упал бы, но только не Валлин.

К чести боксёров, после финишного гонга они всё же тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. Ни о какой обиде действительно не шло и речи. А определить победителя предстояло судьям.

В результате россиянин уступил раздельным решением. Первый арбитр занял сторону скандинава — 115:113, второй — российского атлета (117:112). Однако третий всё же отдал победу Валлину — 115:113.

Таким образом, Ирон потерпел второе поражение в карьере и дебютное — в тяжёлом весе. Также он лишился титула чемпиона по версии WBA Intercontinental и предельно усложнил себе дорогу к поясам в новой категории.