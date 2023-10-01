Гассиев проиграл Валлину и расстался с интерконтинентальным титулом WBA

Обладатель чемпионского пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Inter-Continental в тяжёлой весовой категории россиянин Мурат Гассиев потерпел поражение в титульном поединке от шведа Отто Валлина.

Главный бой вечера «Лига Ставок. IBA Champions Night» в турецком Белеке завершился победой скандинавского боксёра раздельным решением судей.

29-летний уроженец Владикавказа завоевал чемпионский пояс WBA Inter-Continental в марте 2023 года в поединке с американцем Майком Бэлоганом (нокаут). Со шведом он провёл первую защиту титула.

На счету Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее Гассиев заявил, что постарается сделать так, чтобы зрители не зря посмотрели бой с Валлином.