Саитов: с точки зрения маркетинга бой Нганну и Фьюри — хороший продукт

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов поделился мнением о бое между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«В этом бою будет интрига. Да, на мой взгляд, Тайсон должен выиграть, поскольку бокс — его стихия, он знает большее количество нюансов, но если франко-камерунец попадёт, то мало не покажется… В боксе нельзя себя считать победителем вплоть до последнего удара. Я бы хотел этот поединок посмотреть — с точки зрения маркетинга это хороший продукт», — заявил Саитов RT.

Ранее сообщалось, что Петровский уверен, что Фьюри сможет победить Нганну.