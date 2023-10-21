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Саитов: с точки зрения маркетинга бой Нганну и Фьюри — хороший продукт

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Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов поделился мнением о бое между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
Саитов: с точки зрения маркетинга бой Нганну и Фьюри — хороший продукт
  • Gettyimages.ru
  • © James Manning - PA Images

«В этом бою будет интрига. Да, на мой взгляд, Тайсон должен выиграть, поскольку бокс — его стихия, он знает большее количество нюансов, но если франко-камерунец попадёт, то мало не покажется… В боксе нельзя себя считать победителем вплоть до последнего удара. Я бы хотел этот поединок посмотреть — с точки зрения маркетинга это хороший продукт», — заявил Саитов RT.

Ранее сообщалось, что Петровский уверен, что Фьюри сможет победить Нганну.

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