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Коппинджер: Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября

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Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну договорились о бое в октябре.
Коппинджер: Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября
  • Gettyimages.ru

Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что регламент схватки и количество раундов ещё не определены. 

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. 

Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, сообщил о том, что его клиент подписал контракт на титульный бой с британцем Тайсоном Фьюри.

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