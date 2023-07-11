Коппинджер: Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну договорились о бое в октябре.

Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что регламент схватки и количество раундов ещё не определены.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, сообщил о том, что его клиент подписал контракт на титульный бой с британцем Тайсоном Фьюри.