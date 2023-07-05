Украинец Усик подписал контракт на бой с Фьюри
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«Мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию за усилия в организации поединка. Хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика всё подписано и заверено», — написал Климас в соцсетях.
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году.