Украинец Усик подписал контракт на бой с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA, WBO и IBF Александра Усика, сообщил о том, что его клиент подписал контракт на титульный бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию за усилия в организации поединка. Хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика всё подписано и заверено», — написал Климас в соцсетях.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году.