Talk Sport: бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году

Поединок обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в 2023 году.

Как сообщает журналист Talk Sport Саймон Джордан, Фьюри не намерен выходить на ринг против Усика, несмотря на щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер.