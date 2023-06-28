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Talk Sport: бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году

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Поединок обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в 2023 году.
Talk Sport: бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Talk Sport Саймон Джордан, Фьюри не намерен выходить на ринг против Усика, несмотря на щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер.

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