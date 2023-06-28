Talk Sport: бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году
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Как сообщает журналист Talk Sport Саймон Джордан, Фьюри не намерен выходить на ринг против Усика, несмотря на щедрое предложение из Саудовской Аравии.
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Ранее Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер.